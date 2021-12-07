Kuzey koridoru sıkıştı ibre Türkiye'ye döndü

Deniz ve diğer taşıma yollarındaki sorunun demiryolu taşımalarına yaradığını da belirten İçen, "Fiyat olarak deniz yolundaki navlunların altındayız. Türkiye'den Çin'e 2 bin dolar gibi bir rakam var. Çin'den Türkiye'ye maliyet ise 12 bin dolar düzeyinde. Belirlenen bir tarife var. O tarifenin üzerine çıkılmamaya çalışılıyor" diye konuştu. Denizyolu ile olan fark fazla olmasa da yer bulma açısından demiryolu bir adım öne çıkıyor.