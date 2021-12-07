Kuzey koridoru sıkıştı ibre Türkiye'ye döndü
Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Kuşak Yol Projesi'nin Kuzey Koridoru sıkışınca Türkiye'den geçen Orta Koridor'a talep artıyor.
Ulaştırma altyapısı için de 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtiliyor. Kuzey Koridoru'nun kapasitesini doldurduğunu, artık alternatif rotaların ön plana çıktığını belirten Pasifik Eurasia Lojistik Uluslararası Pazarlama Müdürü Ahmet Burak İçen, "Şimdi Orta Koridor ve Türkiye ön plana çıkıyor. Bizim Çin'den gelen yükler için Türk Cumhuriyetleri üzerinden ürün sevkiyatı yapmamız konusunda talep artıyor.
Türkiye'nin doğusunda demiryolları altyapısı ve kuru liman olarak adlandırılan yüklemeboşaltma ve gümrükleme sahaları oldukça iyi durumda. Bunlara kuru limanlar (dry port) diyoruz. Bizim de Türkiye'de şu anda kuru limanımız var. Bu tesislere yenileri de eklenecek" dedi.
Deniz ve diğer taşıma yollarındaki sorunun demiryolu taşımalarına yaradığını da belirten İçen, "Fiyat olarak deniz yolundaki navlunların altındayız. Türkiye'den Çin'e 2 bin dolar gibi bir rakam var. Çin'den Türkiye'ye maliyet ise 12 bin dolar düzeyinde. Belirlenen bir tarife var. O tarifenin üzerine çıkılmamaya çalışılıyor" diye konuştu. Denizyolu ile olan fark fazla olmasa da yer bulma açısından demiryolu bir adım öne çıkıyor.
Taşımacılık firmalarından ve demiryoluna uzun yıllardır yatırım yapan Arkas da bu alanda yeni projelere hazırlanıyor. Biri kuzeyde ve diğeri güneyde olmak üzere iki kara terminali yatırımına başlamayı planlayan Arkas Holding'in Liman ve Terminal Hizmetleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu "Kocaeli, Kartepe'de Railport isimli kara terminali kurma çalışmalarına yaklaşık 15 yıl önce başlamıştık.