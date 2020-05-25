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  3. 25 Mayıs 2020 12:01

Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Daily Mail'e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

Rantanen, "Bu yüksek sıcaklık nedeniyle gökyüzü açıdı, ancak karın erimesiyle birlikte sıcaklıklar yaz seviyelerinin üzerine çıktı'' dedi.

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Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

ATMOSFER 50 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA SICAK Bununla birilikte, atmosfer 50 yıl öncesine göre çok daha sıcak ve küresel ısınma ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık artışında önemli bir rol oynuyor.

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