Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor

ATMOSFER 50 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA SICAK Bununla birilikte, atmosfer 50 yıl öncesine göre çok daha sıcak ve küresel ısınma ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık artışında önemli bir rol oynuyor.