Kuzey Kutbu'nda benzeri görülmemiş olay! Tehlike çanları çalıyor
Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.
Kuzey Kutbu bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesine neden olan bir sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Sibirya'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede bu yılı kış aylarında rekor bir ısı yükselişi görüldü.
Daily Mail'e konuşan, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden araştırmacı Mike Rantanen üst atmosferde meydana gelen yüksek basıncın sıcak hava dalgasının temel nedeni olduğunu söyledi.
Rantanen, "Bu yüksek sıcaklık nedeniyle gökyüzü açıdı, ancak karın erimesiyle birlikte sıcaklıklar yaz seviyelerinin üzerine çıktı'' dedi.