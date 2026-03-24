Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde korkunç kaza! Beton bariyere çarpan araç takla attı
Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde meydana gelen dehşet verici kazanın yeni görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde otomobilin hızla gişelere yaklaştığı ve bir anda kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. Hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkardığı sürücü ve yanındaki yolcunun sağlık durumu belli oldu...
Kaynak: İHA
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde D.Ç. idaresindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelerin beton bariyerlerine çarpmıştı.
1 / 4
Araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.
2 / 4
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde gişelere girdiği; ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir anda beton bariyerlere girdiği anlar dikkat çekti.
3 / 4
4 / 4