Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otobüs ve otomobil gişede sıkıştı!
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs ve otomobilin gişelerde sıkıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan üç kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Otobüste bulunan yolculardan Hüseyin D., "Hızlı gidiyorduk. Araç önümüze atladı. Çok kötü oldu. Millet yaralandı. Çerkezköy’den Esenler Otogarına gidiyorduk" dedi.
'OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'
Kazaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "23.01.2026 Cuma günü saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.