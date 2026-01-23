Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otobüs ve otomobil gişede sıkıştı!

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı.