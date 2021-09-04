Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti
Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa, 'Tunnel Pass' projesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43.44 saniyede geçerek 'uçak ile en uzun tünel uçuşu' dünya rekorunu kırdı.
Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa 4 Eylül Cumartesi gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı.
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43.44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti.
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İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1.6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.
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Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile performans gösteren Costa, uçuşunu saat 06:43'te gerçekleştirdi.
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