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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil malzemeleri taşıyan TIR bariyerlere çaptıktan sonra yan yattı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen TIR'daki malzemeler yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. .

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kontrolden çıkan TIR bariyerleri parçaladıktan sonra yan yattı. Tekstil malzemeleri taşıyan TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

MALZEMELER YOLA SAÇILDI Kazayı sürücü yara almadan atlatırken TIR'daki malzemeler yola saçıldı. Polis ekipleri ve otoyol görevlileri dubalar koyarak çevre güvenliğini aldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Görevliler vinç yardımıyla otoyola saçılan malzemeleri yol kenarına aldı.

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