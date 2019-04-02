Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kaza saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara göre 27 J 1092 plakalı TIR'ın sürücüsü Halis Çakır bilinmeyen bir nedenle TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti.