Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!

İstanbul trafiğinin en önemli can damarlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen ilginç trafik kazası, ulaşımda geçici süreliğine aksamalara neden oldu. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperinin açılarak otoyol yön tabelasına çarpması sonucu yaşanan olaya, Karayolları ve güvenlik güçleri hızla müdahale etti. Haber3.com yerel gündem ve trafik servisi olarak, şans eseri can kaybının yaşanmadığı bu kazanın detaylarını aktarıyoruz.