Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, yön tabelasına çarparak yola devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve jandarma ekiplerinin vinçle yaptığı müdahalenin ardından yeniden trafiğe açıldı.
İstanbul trafiğinin en önemli can damarlarından biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen ilginç trafik kazası, ulaşımda geçici süreliğine aksamalara neden oldu. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperinin açılarak otoyol yön tabelasına çarpması sonucu yaşanan olaya, Karayolları ve güvenlik güçleri hızla müdahale etti. Haber3.com yerel gündem ve trafik servisi olarak, şans eseri can kaybının yaşanmadığı bu kazanın detaylarını aktarıyoruz.
Saat 21.00 sıralarında meydana gelen kaza ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarının gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde seyir halinde olan 34 HDT 558 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, henüz belirlenemeyen teknik bir nedenle seyir esnasında havaya kalktı. Açık kalan damper, otoyol üzerinde araçları yönlendiren dev yön tabelasına şiddetle çarptı.
Çarpmanın yarattığı şiddetli etkiyle dev yön tabelası parçalanarak otoyolun üzerine devrildi ve yol geçici süreliğine tamamen trafiğe kapandı.