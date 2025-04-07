Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yine aynı gişe, yine aynı facia
Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Mecidiye Gişeleri'nde Cumartesi günü bir otomobil TIR'ın altında kalmış kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün yine aynı noktada aynı kaza bir kez daha yaşandı. Bir araç TIR'ın altına girdi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Mecidiye Gişeleri'nde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada, araç sürücüsü C.D. (31) hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü C.D.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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