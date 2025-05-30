Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kabus: Otoyol savaş alanına döndü

Kaza saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyolda seyir halinde olan bir otomobil aniden yavaşladı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç ve arkadan gelen başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç ve otomobil alev alev yanmaya başladı.