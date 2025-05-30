Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kabus: Otoyol savaş alanına döndü
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası 2 araçta yangın çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin tarafından 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kaza saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyolda seyir halinde olan bir otomobil aniden yavaşladı. Aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç ve arkadan gelen başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç ve otomobil alev alev yanmaya başladı.
Yangın çıkan araçlardaki sürücüler yangından son anda kurtuldu.Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği bir süre emniyet şeridinden kontrolü olarak sağladı. O
lay yerine gelen çekicilerle yanan araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.