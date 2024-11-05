KYK kız öğrenci yurdunda cinsel taciz skandalı

Olay, Kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda 1 Kasım'da meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, iddiaya göre asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K., "Bilerek yapmadım sadece elim değdi" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti.