KYK memur alımı sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ba bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-20 Ocak tarihleri arasında yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar erişime açıldı.
KYK memur alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ba bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4-20 Ocak tarihleri arasında yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar erişime açıldı. Sınava başvuru yapan adaylar, sözlü sınava hak kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 2021 KYK 500 yurt yönetim memuru alımı mülakat ne zaman? İşte KYK memur alımı sonuçları sorgulama ekranı...
KYK MEMUR ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak cinsiyete göre her bir pozisyon için 04 – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden sonuçlarını öğrenebilecek. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN...
KYK MEMUR ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN? KYK 500 yurt yönetim memuru alımı sonuçlarının ardından gözler mülakat tarihine çevrildi. Sözlü sınav yeri ve tarihlerine ilişkin duyuru, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ayrıca yayımlanacak. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.