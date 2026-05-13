KYK yurdunda kimyasal alarmı! Kimyasal malzemeler tepkimeye girdi, öğrenciler tahliye edildi
Burdur Gölhisar’daki KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda, temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesi sonucu tehlikeli bir kimyasal tepkime meydana geldi. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri binayı boşalttı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdu, gece saatlerinde sıra dışı bir kaza nedeniyle boşaltıldı. Yurdun depo bölümünde temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi, farklı kimyasalların karışarak tepkimeye girmesine neden oldu.
Keskin koku ve olası gaz sızıntısı riskini fark eden yurt yönetiminin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzman ekipler bina içinde ve çevresinde hassas cihazlarla ölçüm yaparken, öğrenciler güvenlik gerekçesiyle hızla binadan uzaklaştırıldı.
Ölçümlerin normal standartlarda çıkmasına rağmen, Burdur Valiliği tedbiri elden bırakmadı. Yurt binası tamamen boşaltılırken, tahliye edilen öğrenciler mağdur olmamaları adına ilçedeki diğer yurtlara ve misafirhanelere nakledildi.
Konuya ilişkin Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Muhtemel bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan olaydan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde yapılacak profesyonel temizlik çalışmalarının ardından yurt binası yeniden kullanıma hazır hale getirilecektir" denildi. Olayla ilgili inceleme sürerken, yurdun dezenfekte edilmesinin ardından öğrencilerin tekrar odalarına dönebileceği belirtildi.