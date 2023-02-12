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KYK yurtları depremzedeler için boşaltılıyor

Depremzedelerin yerleştirileceği KYK yurtları, öğrenciler tarafından boşaltılmaya başlandı.

KYK yurtları depremzedeler için boşaltılıyor - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedekiler de tahliye edilmeye başlandı. 

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KYK yurtları depremzedeler için boşaltılıyor - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, depremzedelerin ise KYK yurtlarına yerleştirileceğini duyurdu.

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KYK yurtları depremzedeler için boşaltılıyor - Resim: 3

Açıklamanın ardından yurtlarda kalan öğrenciler özel eşyalarını almak üzere kaldıkları yurtlara geldiler. 

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KYK yurtları depremzedeler için boşaltılıyor - Resim: 4

İstanbul Cevizlibağ'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki odalar öğrenciler tarafından boşaltılmaya başladı.

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