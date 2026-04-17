La Casa De Papel değil gerçek! Dünya bu banka soygununu konuşuyor
İtalya'nın Napoli kentinde La Casa De Papel dizisini aratmayan bir banka soygunu gerçekleştirildi. Bankaya giren silahlı soyguncular, 25 kişiyi rehin aldıktan sonra polisle müzakere edip rehineleri serbest bıraktı. Polis içeri girmeye hazırlanırken, soyguncuların önceden hazırlanan bir tünelle kanalizasyon şebekesine kaçtığı anlaşıldı. Nakit para yerine müşterilerin özel kasalarını çalan şüphelilerin kaçırdığı malların değeri ise tam bir gizem.
İtalya'nın Napoli kenti, dün yerel saatle 11.30 sıralarında Vomero semtindeki Credit Agricole bankasında yaşanan sıra dışı bir soygunla sarsıldı. Bankaya giren silahlı bir grup, içeride bulunan 25 kişiyi rehin alarak kapılara barikat kurdu.
25 rehineyi serbest bıraktılar
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi bankayı kordon altına alırken, özel timler ve itfaiye ekipleri de operasyon hazırlığına başladı. Yaklaşık 2 saat süren gerilimli bekleyişin ardından, soyguncular polisle yürüttükleri müzakereler sonucunda 25 rehineyi saat 13.30 civarında zarar vermeden serbest bıraktı.
Soyguncular gizli tünelden kaçtı
Rehinelerin tahliye edilmesinin ardından polisin içeri girmesini engellemek için kendilerini bir odaya kilitleyen şüpheliler, zaman kazanarak asıl planlarını devreye soktu. İtfaiyenin camları kırarak polisi içeri soktuğu anlarda, bankanın zemininden kanalizasyon şebekesine bağlanan gizli bir tünel keşfedildi. Soyguncuların bu tüneli kullanarak çoktan bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı.
Nakit para yerine müşteri kasalarını çaldılar
Napoli Valisi Michele di Bari, olay yerinde yaptığı açıklamada soyguncuların profesyonelliğine dikkat çekti. Valinin açıklamasına göre soyguncular, banka kasasındaki nakit paralara dokunmak yerine, müşterilere ait onlarca kişisel kiralık kasayı hedef aldı.