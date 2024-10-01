''Laf atma kavgası'' karakolda bitti: Bir kişi yaralandı

Olay, 28 Eylül Cumartesi saat 19.15 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan bir piknik alanında meydana geldi. Alana piknik yapmaya gelen M.B. ve S.İ., iddiaya göre laf atma sebebiyle tartıştı. Kamyonetinden inen M.B., S.İ. ile tartışmaya devam etti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.İ., yanında getirdiği bıçak ile M.B.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, S.İ. kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaralanan M.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.İ. ise olay yerinden kaçtı.