Laf atma kavgasında çekti vurdu: O anlar kamerada

Tartışmanın büyümesiyle bir kişi silahını çıkararak karşı tarafa ateş etti. Kurşunun isabet etmesi sonucu, M.H. bacağından vuruldu. Saldırganlar, iki motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralı, arkadaşları tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.