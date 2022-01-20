Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler

Yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Yüksekova'da, belediye, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliğinin ekipleri ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleriyle caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.