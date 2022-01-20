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  4. İstanbulluların gözü yaşlı! Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler

Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

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Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler - Resim: 2

Yoğun kar yağışının hakim olduğu Yüksekova'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler - Resim: 3

Yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Yüksekova'da, belediye, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliğinin ekipleri ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleriyle caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler - Resim: 4

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