Lastiği patlayan itfaiye aracı iki köprü arasında asılı kaldı
Kırıkkale’de lastiği patlayan itfaiye aracı, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu iki köprü arasında sıkıştı. Kazada, 3 itfaiye personeli yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Akılalmaz kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü’nde meydana geldi. M.E. idaresindeki itfaiye aracı, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savruldu.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği itfaiye aracı, demir korkulukları aşarak iki köprünün ara boşluğunda sıkıştı.
Kazada sürücüsü ile araçta bulunan itfaiye personelleri O.C. ve H.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
