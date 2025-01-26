Lastik şişirirken ölümden döndü: O anlar kamerada

‘TEHLİKEYİ SEZDİM’

Kolunda kırık oluşan Samet B., lastiği tamir ederken tehlikeli olduğunu fark ettiğini belirterek, “Lastiğe hava basıyordum. Lastiği tehlikeli gördüm. Makineden indirmek zorunda kaldım. Makineden indirir indirmez lastik bir kütledi, yüzüme doğru geldi. Yüzümden elime vurdu. Yüzümü kurtardım ama elimi kurtaramadım. Bir sıkıntım yok şu an Allah’a şükür. Sağlık durumum iyi. O ara gözüme perde indi. Bir iki tur döndüm dükkânın önünde. Baygın olarak yere düştüm. O arada tesadüfen yan tarafta oturan jandarma personeli ilk yardımıma koştular. Jandarma personeline teşekkür ederim. Allah zeval vermesin. Allah güç kuvvet göstersin. Jandarma ekibi çok yardımcı oldular. Hastaneye kadar yardım ettiler. Ambulansa bindirdiler. Çok yardımcı oldular. Ama bu işler tehlikeli işler herkes önlemini alarak yapsın. Ben fark ettim, fark etmeseydim daha farklı bir durum olabilirdi. Şu anlık bir sıkıntı yok” dedi. (DHA)