LGS öncesi türbeye akın ettiler

"ALLAH BENİ DUYSUN DİYE DUA ETMEYE GELDİM"

Çapa Fen Lisesi’ni kazanmak istediğini söyleyen Yaren Esin, "Sekizinci sınıfa gidiyorum. Pazar günü LGS'ye gireceğim, o yüzden gerginim. 'Allah beni duysun' diye dua etmeye geldim. Pandemi döneminde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Umarım pazar günü emeklerim boşa çıkmaz ve istediğim liseyi kazanabilirim" dedi. Yaren Esin’in ablası Yasemin Özdemir ise "Tüm LGS’ye girecek öğrenciler için hayırlısı olsun. Yaren ile Zuhuratbaba Türbesi'ne geldik. Çünkü Yaren’in bedenen ve ruhen rahatlamaya ihtiyacı var. Şurada iki günü kaldı. Çok stresli" diye konuştu. c