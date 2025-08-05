LGS yerleştirme sonuçları sonrasında dikkat çeken tablo
Dün açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarıyla birlikte Türkiye genelindeki yerleştirme istatistikleri de belli oldu. Öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti....
Kaynak: İHA
LGS kapsamında 14-24 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu.
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Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.
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Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.
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Merkezi ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti:
Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
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