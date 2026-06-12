LGS'de dağıtılacak beslenme paketi ortaya çıktı
1 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı LGS merkezi sınavı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınav binalarında bu yıl yapay zeka destekli güvenlik kameraları kullanılırken, öğrencilerin motivasyonunu artırmak için sıralara özel beslenme paketleri yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için yurt genelindeki sınav merkezlerinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınavın sorunsuz geçmesi için Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi gibi merkezlerde hem hijyen kuralları hem de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan LGS'nin sonuçları ise 10 Temmuz tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.
Sıralarda Öğrencileri Bekleyen Beslenme Paketleri
Sınav öncesinde tüm salonlar ve ortak kullanım alanları detaylı bir şekilde temizlenirken, öğrencilerin sınav esnasında rahat etmeleri ve stres atmaları için ince detaylar düşünüldü. Sınav salonlarındaki öğrenci sıralarına, sınav esnasında enerji vermesi amacıyla su, kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan özel beslenme paketleri yerleştirildi. Sınav görevlileri, sabah saatlerinde başlayacak maraton için hiçbir aksaklık yaşanmaması adına son kontrollerini tamamladı.
İki Oturum, 90 Soru ve Yapay Zeka Destekli Güvenlik Ağı
Sınav maratonu sabah saat 09.30'da başlayacak olan birinci oturumla start alacak ve ardından saat 11.30'daki ikinci oturumla devam edecek. Adaylar, sözel ve sayısal alanları kapsayan toplam 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek. Bu yılki LGS'nin en dikkat çeken yanlarından biri ise güvenlik tedbirlerindeki yenilik oldu. Sınav güvenliğinin kusursuz bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri devreye alındı.