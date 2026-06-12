LGS'de dağıtılacak beslenme paketi ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için yurt genelindeki sınav merkezlerinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınavın sorunsuz geçmesi için Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi gibi merkezlerde hem hijyen kuralları hem de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan LGS'nin sonuçları ise 10 Temmuz tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.