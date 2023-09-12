Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü!
Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Son alınan bilgilere göre sular altında kalan Libya'da ölü sayısı 2 bini aştı.
Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Libya’nın doğusundaki “hükümetin başbakanı” Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sellerde Derna’da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna’nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna’daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.
Libya’nın doğusundaki “hükümetin içişleri bakanı” Essam Ebu Zeriba, Derna’da 5 binden fazla kişinin kayıp olduğundan korkulduğunu aktararak, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Akdeniz’e doğru sürüklendiğini ifade etti. Bölgedeki durumu trajik olarak nitelendiren Zeriba, yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.
Derna'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi.