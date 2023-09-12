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Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü!

Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Son alınan bilgilere göre sular altında kalan Libya'da ölü sayısı 2 bini aştı.

Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! - Resim: 1

Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nda can kaybı artıyor. Libya’nın doğusundaki “hükümetin başbakanı” Ossama Hamad yaptığı açıklamada, Daniel Fırtınası’nın neden olduğu sellerde Derna’da 2 bin kişinin hayatını kaybettiğinden ve binlerce kaybolduğundan endişe edildiğini aktardı. Hamad, Derna’nın afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

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Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! - Resim: 2

Ülkenin doğusundaki silahlı kuvvetlerin sözcüsü Ahmed al-Mosmari ise yaptığı açıklamada, Derna’daki sellerde hayatını kaybedenlerin 2 bini aştığını belirterek, 5 bin ile 6 bin arasında kayıp olduğunu bildirdi. Al-Mosmari, sel felaketine kent yakınlarındaki iki barajın çökmesinin neden olduğunu ifade etti.

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Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! - Resim: 3

Libya’nın doğusundaki “hükümetin içişleri bakanı” Essam Ebu Zeriba, Derna’da 5 binden fazla kişinin kayıp olduğundan korkulduğunu aktararak, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Akdeniz’e doğru sürüklendiğini ifade etti. Bölgedeki durumu trajik olarak nitelendiren Zeriba, yerel ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

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Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! - Resim: 4

Derna'daki yerel basın, elektrik ve iletişimin olmaması nedeniyle bölgedeki durumu felaket olarak nitelendirdi.

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