Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen bir sığınakta; 3 roketatar mühimmatı, 1 zaman ayarlı EYP, 16 metre elektrik kablosu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.