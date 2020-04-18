  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2020 10:52

Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, 3 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, 

1/ 4
Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında tespit edilen bir sığınakta; 3 roketatar mühimmatı, 1 zaman ayarlı EYP, 16 metre elektrik kablosu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

2/ 4
Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

3/ 4
Lice'de, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM