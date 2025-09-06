Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler görevlendirildi. Çalışmalara 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.