Likya Yolu'nu yürüyen turistin cansız bedeni bulundu
Dünyanın en ünlü uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Çin’den Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Xu Wenkai’nin (30) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne önceki gün kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.
Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler görevlendirildi. Çalışmalara 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.
CESEDİ BULUNDU
Arama-kurtarma çalışmaları sonucu Wenkai'nin cansız bedenine ulaşıldı.
