Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kış güzelliği

Limni gölüne Zigana Dağı zirvesinden gelen yolun beton yol yapılması nedeniyle ulaşımın rahat olduğunu ifade eden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, kar yağışının ardından Limni’nin yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırdığını ve doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olduğunu kaydetti.