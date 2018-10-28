Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kış güzelliği
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı önceki gün gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü. Eşsiz güzelliklerin ortaya çıktığı bölge havadan görüntülendi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla ‘Huzur veren mekanlarından’ birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, yılın ilk kar yağışıyla birlikte eşsiz güzelliğe büründü.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Limni Gölü’nde yağışın ardından ortaya çıkan güneşle birlikte eşsiz manzaralar görüntülendi. Doğasever ve fotoğrafçıların bu anı kaçırmamak için akın ettiği bölge ayrıca havadan görüntülendi.
Limni gölüne Zigana Dağı zirvesinden gelen yolun beton yol yapılması nedeniyle ulaşımın rahat olduğunu ifade eden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, kar yağışının ardından Limni’nin yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırdığını ve doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olduğunu kaydetti.