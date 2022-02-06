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Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia

Linç edilerek öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin hayatta olduğu iddia edildi. Gündemi sarsan iddia Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri'den geldi. Fitouri, görüntülerdeki kişinin Kaddafi olmadığını öne sürdü.

Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia - Resim: 1

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin ölmediğini söyledi. Linç edilerek öldürülen kişinin aslında Kaddafi olmadığını belirten Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin o gün hiç Sirte'ye girmediğini söyledi.

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Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia - Resim: 2

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafizı Aisha al-Fitouri, Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yayınlanan "Documentary Words" adlı programda ilginç iddialarda bulundu.

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Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia - Resim: 3

KADDAFİ DEĞİL ONA ÇOK BENZEYEN BİRİ
20 Ekim 2011'de Sirte'de öldürülen Kaddafi'nin, o gün Sirte'ye girmediğini, kente girenin ise, O'na (Kaddafi) benzeyen Hamid Ebu Minyar Kaddafi adlı başka birinin olduğunu iddia etti.

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Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia - Resim: 4

DNA ANALİZ MUAMMASI
İddialarına devam eden Kaddafi'nin eski muhafızı, devrik liderin o gün Beni Velid'e girdiğini daha sonra da oradan ayrıldığını belirtti. Sunucunun "DNA testi yapıldı ve O'nun Kaddafi olduğu kanıtlandı" sözlerine cevap veren al-Fitouri, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmış olan tüm DNA analizlerini reddetti:

"Bu doğru değil! Peki Birleşmiş Milletler bugüne kadar neden bu konuda bir karar çıkarmadı ve ceset neden teslim edilmedi?"

Aisha al-Fitouri, Muammer Kaddafi'nin ölmediğini, direnişe halen daha önderlik ettiğini öne sürdü.

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