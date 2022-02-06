Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia
Linç edilerek öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin hayatta olduğu iddia edildi. Gündemi sarsan iddia Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri'den geldi. Fitouri, görüntülerdeki kişinin Kaddafi olmadığını öne sürdü.
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin ölmediğini söyledi. Linç edilerek öldürülen kişinin aslında Kaddafi olmadığını belirten Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin o gün hiç Sirte'ye girmediğini söyledi.
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafizı Aisha al-Fitouri, Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yayınlanan "Documentary Words" adlı programda ilginç iddialarda bulundu.
KADDAFİ DEĞİL ONA ÇOK BENZEYEN BİRİ
20 Ekim 2011'de Sirte'de öldürülen Kaddafi'nin, o gün Sirte'ye girmediğini, kente girenin ise, O'na (Kaddafi) benzeyen Hamid Ebu Minyar Kaddafi adlı başka birinin olduğunu iddia etti.
DNA ANALİZ MUAMMASI
İddialarına devam eden Kaddafi'nin eski muhafızı, devrik liderin o gün Beni Velid'e girdiğini daha sonra da oradan ayrıldığını belirtti. Sunucunun "DNA testi yapıldı ve O'nun Kaddafi olduğu kanıtlandı" sözlerine cevap veren al-Fitouri, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmış olan tüm DNA analizlerini reddetti:
"Bu doğru değil! Peki Birleşmiş Milletler bugüne kadar neden bu konuda bir karar çıkarmadı ve ceset neden teslim edilmedi?"
Aisha al-Fitouri, Muammer Kaddafi'nin ölmediğini, direnişe halen daha önderlik ettiğini öne sürdü.