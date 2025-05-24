Lise tuvaletinde bıçaklı dehşet! Kız öğrenci tutuklandı

Olay, 22 Mayıs'ta Üsküdar’da özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç(16) isimli kız öğrenci tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı E.B (15)'yi sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. E.B. gözaltına alındı.