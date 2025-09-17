Lisede akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğa öyle bir ''şaka'' yaptı ki...

Ancak S.E.S., bu kez de pencereyi kapattı. Bunun üzerine S.K., yan taraftaki diğer pencereye yöneldi ancak S.E.S., o pencereyi de kapattı. Bu sırada S.K.'nin bastığı sundurmadaki eternit çöktü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen S.K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.