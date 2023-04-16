Lisede akran zorbalığı kamerada

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, “Başiskele ilçemizde bulunan bir lisede teneffüs anında yaşandığı anlaşılan ve akranları tarafından bir öğrencimize yönelik yaşanan şiddet olayı ile ilgili haber alınır alınmaz okul idaresi tarafından gerekli incelemeye başlanmıştır. Konunun önemine binaen Valiliğimizce de müfettiş görevlendirilerek meydana gelen olayla ilgili ihmali olan ya da olduğu değerlendirilen okul yöneticileri de dahil olmak üzere inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. ‘Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans’ anlayışıyla başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)