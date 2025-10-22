Lisede öğrenciler arasında çıkan kavga okulda başlayıp, sokakta devam etti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir okulda düzenlenen geleneksel spor turnuvası kapsamında oynanan mendil kapmaca oyunu esnasında lise öğrencileri arasında yaşanan kavga, okul dışına taşarken, gece konuşmak için mahallede karşı tarafla buluşan 16 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, okulda 11. sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla beraber okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki İ.T.'yi yanına çağırarak olayı kapatıp barışmak amacıyla konuşmak istedi.
Ancak, arkadaşlarının yanı başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.G.Y.'nin sol bacağı ile vücudunun farklı yerlerinde aldığı 5 adet bıçak darbesi ile yaralandığı belirlendi.
