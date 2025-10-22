Lisede öğrenciler arasında çıkan kavga okulda başlayıp, sokakta devam etti

Edinilen bilgiye göre, okulda 11. sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla beraber okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki İ.T.'yi yanına çağırarak olayı kapatıp barışmak amacıyla konuşmak istedi.