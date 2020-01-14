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  3. 14 Ocak 2020 10:05

Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

ABD'de bir lisede görev yapan İngilizce öğretmeninin, 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ve aynı öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni tutuklandı.

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Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Lamar Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Anna Patton isimli şahsın, 16 yaşındaki öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ortaya çıktı.

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Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Her iki tarafın gerçekleştirilen soruşturmalarının ardından öğretmen ve öğrenci arasında cinsel ilişki yaşandığı da öğrenildi.

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Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Konuyla ilgili Darlington emniyetinden yapılan açıklamada 1 Ekim 2019 ve 11 Ocak 2020 tarihleri arasında öğretmen tarafından öğrenciye müstehcen fotoğraflar gönderildiği ve yine bu tarihler arasında ikilinin cinsel ilişkiye girdikleri söylendi.

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