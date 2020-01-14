Lisede rezalet ! Öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı
ABD'de bir lisede görev yapan İngilizce öğretmeninin, 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve defalarca ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ve aynı öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni tutuklandı.
Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Lamar Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Anna Patton isimli şahsın, 16 yaşındaki öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ortaya çıktı.
Her iki tarafın gerçekleştirilen soruşturmalarının ardından öğretmen ve öğrenci arasında cinsel ilişki yaşandığı da öğrenildi.