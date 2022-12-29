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Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti - Resim: 1

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp dövdü, ardından şınav çektirdi ve ortalarına alıp zorla oyun oynattı. 

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Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti - Resim: 2

Tepki çeken olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

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Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti - Resim: 3

Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

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Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti - Resim: 4

Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti.

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