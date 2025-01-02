Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 30 Aralık 2024’te Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
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Okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
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Kavga diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü. Bir süre devam eden kavga, araya girenler tarafından önlendi.
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Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı.
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