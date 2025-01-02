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Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu - Resim: 1

Olay, 30 Aralık 2024’te Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 

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Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu - Resim: 2

Okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. 

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Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu - Resim: 3

Kavga diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü. Bir süre devam eden kavga, araya girenler tarafından önlendi. 

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Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu - Resim: 4

Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı. 

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