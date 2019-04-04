Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler
Hatay'da bir lisenin bodrum katında öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri satılarak 470 bin liralık ciroya imza atıldı.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.
Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.
Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.