  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2019 16:43

Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler

Hatay'da bir lisenin bodrum katında öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri satılarak 470 bin liralık ciroya imza atıldı.

Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında üretilen boya, sabun ve diğer temizlik ürünlerinin satışıyla ilk yılda 470 bin liralık ciroya ulaşıldı.

1/ 10
Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler

Atölyede geçen yıl imal edilmeye başlanılan boya, sabun ve diğer temizlik malzemeleri, okulun adını çağrıştırması amacıyla "Benli" markasıyla satışa sunuluyor.

2/ 10
Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

3/ 10
Lisenin bodrumunda deterjan üretttiler

Öğrenciler tarafından üretilen ürünlere okullar, hastaneler ve özel sektörden yoğun talep geliyor. Öğrenciler sosyal sorumluluk kapsamında da birçok temizlik ürününü cami ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM