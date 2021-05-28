Listede 48 il var! Meteoroloji uyardı: Yaz günü kış geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Türkiye yaz aylarına yağışlı havayla karşılamaya hazırlanıyor. Tahminlere göre, yağışlar bugün başlayacak ve 48 ilde etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu,Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
CUMARTESİYE DİKKAT
Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporundaki kritik tarih ise Cumartesi günü olarak karşımıza çıkıyor. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara'da ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece şeklinde görülecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor."