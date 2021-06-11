Listede Türkiye'den iki doğa harikası var: İşte dünyanın en güzel 51 yeri
Dev buzullar, ilginç dağlar ve vahşi hayvanlarla dolu ovalar... Dünyamız muhteşem güzelliklerle dolu. İşte dünyanın en güzel 51 yeri.
Dünyanın dört bir yanı muhteşem güzelliklerle dolu. Bir süredir içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bu güzelliklerden mahrum kalınmış olsa da gelecekte yeniden bu eşsiz rotaları keşfetmek için insanlar bekleyiş içerisinde. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveller, bu güzellikleri derlediği bir liste yayımladı.
Uçsuz bucaksız çöller, inanılmaz güzellikteki koylar, balta girmemiş ormanlar, engin dağlar ve olağanüstü güzellikteki şelalelerle dolu listede Türkiye'den de iki muhteşem yer var. İşte Okyanusya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya gelecekte mutlaka görmeniz gereken dünyanın en güzel 51 yer.
Angel Şelaleleri, Venezuela
Venezuela, dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalerine ev sahipliği yapıyor. UNESCO koruması altındaki Canaima Milli Parkı'nda bulunan 3,212 metrelik Angel Şelaleleri şelaleleri. ülkenin en popüler cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Niagara Şelalelerinden 19 kat daha yüksekten akan bu devasa doğa harikası mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.
Antarktika
Antarktika'nın yüzde 99'u buzla kaplı olsa da, manzara hala şaşırtıcı derecede çeşitli olmayı başarıyor. Gerçeküstü mavi buzullar, aktif yanardağlar görenleri hayran bırakmayı başarıyor. Drake Geçidi'nin sert su yolları ve el değmemiş karın 360 derecelik manzarası bu insansız kıtayı muhteşem kılan ayrıntılar olarak karşımıza çıkıyor.