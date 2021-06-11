Listede Türkiye'den iki doğa harikası var: İşte dünyanın en güzel 51 yeri

Dünyanın dört bir yanı muhteşem güzelliklerle dolu. Bir süredir içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bu güzelliklerden mahrum kalınmış olsa da gelecekte yeniden bu eşsiz rotaları keşfetmek için insanlar bekleyiş içerisinde. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveller, bu güzellikleri derlediği bir liste yayımladı.