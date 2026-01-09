Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran lodos, denizin taşmasına neden oldu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı ilçede yaşananlar kamerada...
Kaynak: DHA / İHA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı.
Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesiyle akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.
Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu.
Ören ve Öğretmenler Mahallesi'nde taşan deniz, plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi.
