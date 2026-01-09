  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!

Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran lodos, denizin taşmasına neden oldu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı ilçede yaşananlar kamerada...

Kaynak: DHA / İHA
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı - Resim: 1

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde fırtınanın etkisiyle deniz kabardı, yollar sular altında kaldı. 

1 / 12
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı - Resim: 2

Sahil bölgesinde yazlıkların sulara gömülmesiyle akılalmaz görüntüler ortaya çıktı.

2 / 12
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı - Resim: 3

Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. 

3 / 12
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı - Resim: 4

Ören ve Öğretmenler Mahallesi'nde taşan deniz, plajı aşarak cadde ve sokakları göle çevirdi.

4 / 12