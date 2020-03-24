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  3. 24 Mart 2020 12:40

Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!

İngiltere'de koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosunda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

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Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!

Avrupa'da salgına yakalanan ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede şu anda tespit edilen corona virüsü vakası 6 bin 500'ün üzerine çıktı. Corona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ün aştı.

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Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!

Ülkede yapılan seyahat etmeyin çağrısına rağmen Londra metrosunda virüse davet çıkaran görüntüler paylaşıldı.

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Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro vagonlarının aşırı dolu olduğu görülüyor.

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