Londra metrosu koronavirüse rağmen tıklım tıklım!
İngiltere'de koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosunda yoğunluk yaşandığı görüldü.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.
Avrupa'da salgına yakalanan ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede şu anda tespit edilen corona virüsü vakası 6 bin 500'ün üzerine çıktı. Corona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ün aştı.
Ülkede yapılan seyahat etmeyin çağrısına rağmen Londra metrosunda virüse davet çıkaran görüntüler paylaşıldı.