Londra metrosunda ırkçı saldırı !
İngiltere'deki metroda bir kadının bir göçmene ırkçı hakaretler etmesi olay yarattı.
Londra'da geçtiğimiz cumartesi günü kaydedilen görüntülerde metroda kimliği bilinmeyen bir kadının, yirmi dakika boyunca göçmenlik karşıtı ırkçı sözlerle hakaret ettiği görülüyor.
"Ben İngiliz'im, Britanya İngilizler'indir, şu an bir trendeyim ve burada Britanyalı hiçkimse yok" sözleri ile başlayan video kaydında dış ses, kadına eklemek istediği başka bir şey olup olmadığını soruyor.
Bu sözlerin ardından ırkçı kadın, hakaretler yağdırmaya başlıyor ve "Göçmenler hakkında ne mi düşünüyorum? Büyük Britanya küçük bir ülke ve yeterince göçmen var. Daha fazla göçmen istemiyoruz. Britanya'nın Britanya olmasını istiyoruz" diyerek ırkçı söylemlerine kaldığı yerden devam ediyor.