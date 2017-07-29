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  3. 29 Temmuz 2017 17:10

Londra'da gergin protesto

Londra'da gergin protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kingsland Caddesi'nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Rashan Charles'ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, olay yerinin yakınında toplandı.

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Londra'da gergin protesto

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile gösteriler arasında arbedenin yaşandığı protestoda, göstericiler zaman zaman polise çeşitli cisimler fırlattı.

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Londra'da gergin protesto

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteriyi, Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

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Londra'da gergin protesto

İngiliz polisi, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istedikleri bir araçtan inen Charles'ın, polisin çağrısına uymayarak, Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak bunu yutmaya çalıştığını, gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles'ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı, ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve bir saat sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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