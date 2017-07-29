Londra'da gergin protesto

İngiliz polisi, 22 Temmuz sabahı erken saatlerde ekiplerin durdurmak istedikleri bir araçtan inen Charles'ın, polisin çağrısına uymayarak, Kingsland Caddesi üzerindeki bir dükkana girdiğini, bu sırada ağzına bir obje atarak bunu yutmaya çalıştığını, gencin ardından dükkana giren polis memurunun Charles'ın ağzındaki maddeyi çıkarmaya çalıştığı, ancak gencin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve bir saat sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı.