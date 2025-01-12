Los Angeles cehenneme döndü: Can kaybı yükseliyor

22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 11, 14 bin 100 dönümlük alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles’ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi.