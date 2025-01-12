Los Angeles cehenneme döndü: Can kaybı yükseliyor
ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Kaynak: DHA/İHA
ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.
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Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16’ya yükseldi.
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13 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıklayan Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise kayıpların yangınlarla ilgili olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını açıkladı.
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22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 11, 14 bin 100 dönümlük alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles’ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi.
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