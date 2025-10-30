Louvre soygununda iki şüpheli suçunu itiraf etti! Yeni gözaltılar var
Paris’teki Louvre Müzesi’nde Fransa’nın taç mücevherlerinin çalındığı soygunla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüphelinin suçlarını itiraf ettiği açıklandı. Öte yandan soyguna ilişkin 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: DHA / İHA
Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nden yaklaşık 4,3 milyar TL'lik mücevherleri çalan soyguncuların hırsızlık ve yük asansöründen inip motosikletle kaçtığı anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı..
Paris Savcısı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'nde meydana gelen mücevher soygunuyla ilgili iki şüphelinin suçlarını ‘kısmen’ itiraf ettiğini duyurdu.
Beccuau'nun açıklamasına göre, zanlılar hırsızlık planının belirli aşamalarında yer aldıklarını doğruladı ancak tüm suçlamaları kabul etmedi.
Beccuau, iki şüphelinin ‘örgütlü hırsızlık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla ön soruşturma kapsamında yakalandığını ve geçici olarak gözaltında tutulacaklarını aktardı.
