LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi
Denizli’de otogaz servis istasyonuna bakım için gelen otomobilden sızan gaz, sigaranın çakmakla yakıldığı sırada bir anda parladı. Can pazarının yaşandığı olayda 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 108/5 Sokakta faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait otogaz servis istasyonuna meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, LPG tankı bakımı için istasyonuna gelen aracın tamiratı sırasında gaz kaçağı oluştu.
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İş yeri sahibi E.Ç.’nin ve çalışanların kaçağı fark etmemeleri üzerine sızan gaz dükkanın içerisine doldu.
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Sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla parlama meydana geldi, 8 kişi vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.
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