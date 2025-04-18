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LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi

Denizli’de otogaz servis istasyonuna bakım için gelen otomobilden sızan gaz, sigaranın çakmakla yakıldığı sırada bir anda parladı. Can pazarının yaşandığı olayda 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi 108/5 Sokakta faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait otogaz servis istasyonuna meydana geldi.

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LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2


Edinilen bilgilere göre, LPG tankı bakımı için istasyonuna gelen aracın tamiratı sırasında gaz kaçağı oluştu.

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LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

İş yeri sahibi E.Ç.’nin ve çalışanların kaçağı fark etmemeleri üzerine sızan gaz dükkanın içerisine doldu.

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LPG istasyonunda kabus: Sigarasını yakarken ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla parlama meydana geldi, 8 kişi vücudunda oluşan yanıklarla yaralandı.

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