Lübnan'da protestolar son hız devam ediyor!
Lübnan'da, Beyrut'taki patlama sonrasında başlayan protesto gösterileri dördüncü gününde de devam ediyor.
Başkent Beyrut'un kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, parlamento binasına yürümeye çalıştı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasiler aleyhinde çeşitli sloganlar atan protestocular, güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi üzerine Şehitler Meydanı'na geri çekildi.
Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 8 Ağustos'ta "Hesap Günü" sloganlarıyla başlayan protestolar, Başbakan Hassan Diyab'ın dün istifasını sunmasına rağmen erken seçim ve Cumhurbaşkanı Avn ile parlamentonun istifası talebiyle devam ediyor.