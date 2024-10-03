Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

'UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ'

Lübnan’dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf A., “Lübnan’a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer” dedi.