Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
Küçükçekmece'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı. Otomobilin sahibi, "2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar." dedi
Olay önceki gün erken saatlerde Gültepe Mahallesi Özel Yol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Baki Şadan, otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti.
Sabah saatlerinde sokağa gelen şüpheliler, otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön camını kırdı. Şüpheliler, otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki bir esnafın otomobilin camının açık olduğunu fark etmesi üzerine durum araç sahibi Baki Şadan'a bildirildi.