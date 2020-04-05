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  3. 05 Nisan 2020 17:50

Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Küçükçekmece'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı. Otomobilin sahibi, "2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar." dedi

Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Olay önceki gün erken saatlerde Gültepe Mahallesi Özel Yol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Baki Şadan,  otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti. 

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Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Sabah saatlerinde sokağa gelen şüpheliler, otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön camını kırdı. Şüpheliler,  otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı. 

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Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Çevredeki bir esnafın otomobilin camının açık olduğunu fark etmesi üzerine durum araç sahibi Baki Şadan'a bildirildi. 

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Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Otomobilinin yanına gelen Şadan, ön kapının camının kırıldığını, direksiyon ve vites hariç aracın geri kalan tüm elektronik aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı. 

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