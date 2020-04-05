Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı

Otomobilinin yanına gelen Şadan, ön kapının camının kırıldığını, direksiyon ve vites hariç aracın geri kalan tüm elektronik aksamın çalındığını gördü. Şadan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı.