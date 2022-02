Lüks sitenin sakinleri diken üstünde! Dev yarıklar korkuttu

"BURASI HER AN YIKILDI YIKILACAK"

Site sakinlerinden Ali Yılmaz yarıkların oluşma nedeni ve karşı karşıya oldukları tehlikeler hakkında konuştu. Ulaştıkları yetkililerden yardım alamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyoruz. Bizim alt tarafımızda bir proje inşaatı başladı. Burada düzensiz yapılan çalışmalar sonucu 15 gün önce bizim mevcut olan bahçe duvarımızın altı çok fazla oyuldu. Bizim defalarca uyarılarımıza rağmen, burası çökecek dememize rağmen bize gerekenin yapılacağı söylendi. Ama 15 gün içinde gelinen durum bu, defalarca aramamıza rağmen de kimse gelmedi. Burası her an yıkıldı yıkılacak. Aşağıda da çalışmaya devam ediliyor. Onlar içinde büyük bir risk bizim içinde. Ne yapılacak belli değil şu an beklemedeyiz." diye konuştu.