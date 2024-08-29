  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı

Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ta lunaparktaki ''çekiç'' isimli oyuncağın bozulması sonucu 50 kişi havada asılı kaldı.

Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı - Resim: 1

Olay, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta meydana geldi. Alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup vatandaş ‘çekiç’ isimli oyuncağa bindi. Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı. 

1 / 5
Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı - Resim: 2

Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

2 / 5
Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.

3 / 5
Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı - Resim: 4

Olay sonrası cihazın bozulması ile ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 5