Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü; 50 kişi mahsur kaldı

Olay, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta meydana geldi. Alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup vatandaş ‘çekiç’ isimli oyuncağa bindi. Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı.