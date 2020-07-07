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  3. 07 Temmuz 2020 11:21

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı.

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı.

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Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.

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Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi. İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı'daki lunapark havadan görüntülendi.

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Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı

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